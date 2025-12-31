Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают

И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)

Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»

Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин