Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест)

Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша

Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись