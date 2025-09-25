Меню
Фильмы
Август: Графство Осейдж
Расписание сеансов Август: Графство Осейдж, 2013 в Москве
Расписание сеансов Август: Графство Осейдж, 2013 в Москве
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Петровско-разумовская
2D
10:20
от 280 ₽
13:20
от 410 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 260 ₽
13:20
от 420 ₽
16:20
от 420 ₽
19:20
от 470 ₽
22:20
от 470 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 370 ₽
13:20
от 490 ₽
16:20
от 490 ₽
19:20
от 590 ₽
22:20
от 590 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 370 ₽
13:20
от 500 ₽
16:20
от 500 ₽
19:20
от 660 ₽
22:20
от 660 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20
от 380 ₽
13:20
от 510 ₽
16:20
от 510 ₽
19:20
от 680 ₽
22:20
от 680 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 430 ₽
13:20
от 600 ₽
16:20
от 600 ₽
19:20
от 800 ₽
22:20
от 800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
от 250 ₽
13:20
от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 480 ₽
13:20
от 610 ₽
16:20
от 610 ₽
19:20
от 780 ₽
22:20
от 780 ₽
