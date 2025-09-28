Меню
Фильмы
Август: Графство Осейдж
Расписание сеансов Август: Графство Осейдж, 2013 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Август: Графство Осейдж, 28 сентября 2025 в Москве
2D
10:20
от 360 ₽
13:20
от 520 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:20
от 280 ₽
13:20
от 430 ₽
16:20
от 500 ₽
19:20
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:20
от 450 ₽
13:20
от 590 ₽
16:20
от 590 ₽
19:20
от 590 ₽
22:20
от 590 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:20
от 460 ₽
13:20
от 620 ₽
16:20
от 660 ₽
19:20
от 660 ₽
22:20
от 660 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20
от 470 ₽
13:20
от 630 ₽
16:20
от 680 ₽
19:20
от 680 ₽
22:20
от 680 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:20
от 550 ₽
13:20
от 750 ₽
16:20
от 800 ₽
19:20
от 800 ₽
22:20
от 800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:20
от 250 ₽
13:20
от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20
от 570 ₽
13:20
от 730 ₽
16:20
от 780 ₽
19:20
от 780 ₽
22:20
от 780 ₽
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
