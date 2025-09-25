Collider составил список из 10 недооцененных фильмов ужасов: в 2000-е умели по-настоящему пугать

«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1