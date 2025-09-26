Помните юного скрипача Яшу из «Покровских ворот»? Вот кем он стал к 58 годам — об актерстве и думать забыл

Если «Кулинарные скитания в параллельном мире» зашли на ура — держите еще 8 аниме,где еда и магия идут рука об руку

20 000 000 зрителей посмотрели и сказали, что «это 10 из 10» : почему сериал «Западное крыло» заслужил рекордные 26 «Эмми» и любовь президентов США

Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие