2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»

Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит: тут расписание новых серий до финала 27 марта и уникальное видео со съемок

В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Этот китайский детектив начался с пустого гроба, а закончился так, что я челюсть искал под столом: досмотрел и сразу включил заново

Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой

Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети

Ни один сериал про «попаданцев» рядом не стоял: посмотрел все сезоны «Чужестранки» за 3 недели – 5 причин, чтоб вы сделали то же самое

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем