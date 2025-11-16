Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Большой сон
Расписание сеансов Большой сон, 1946 в Москве
16 ноября 2025
Расписание сеансов Большой сон, 16 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
вс
16
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Большой сон»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
18:15
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы
Странно, что раньше такого важного героя скрывали: HBO вернет в «Гарри Поттера» персонажа, которого не было в старых фильмах
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667