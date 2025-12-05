Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене»

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами