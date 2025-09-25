Меню
Фильмы
Зомби по имени Шон
Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 2004 в Москве
25 сентября 2025
Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 25 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
сб
13
пн
15
ср
17
пн
22
чт
25
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Зомби по имени Шон»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
19:15
от 170 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
20:15
от 230 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D, SUB
19:15
от 480 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
19:15
от 330 ₽
