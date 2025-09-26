Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зомби по имени Шон Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 2004 в Москве 26 сентября 2025

Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 26 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 13 вс 14 пн 15 ср 17 пт 19 пн 22 чт 25 пт 26 вс 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Зомби по имени Шон»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage Screen г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
20:00 от 200 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Лекции, общага — все это реально: «Первокурсниц» снимали в легендарном столичном вузе
«Знахарь» возвращается? Что известно о 2 сезоне одного из громких сериалов лета-2025 и возможной дате премьеры
«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии
Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона
«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну)
«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова
Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить
До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать
Съемки экранизации Life is Strange еще не стартовали, а сериал уже в центре скандала: зато звезде «Уэнсдэй» прочат главную роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше