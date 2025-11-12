Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Зомби по имени Шон
Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 2004 в Москве
12 ноября 2025
Расписание сеансов Зомби по имени Шон, 12 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Киноляпы
Вся информация о фильме
ср
12
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Зомби по имени Шон»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
17:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос
Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ
Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем
Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру
Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»
Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал
Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)
Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы
Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге
Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы
В Средиземье была реликвия куда мощнее Кольца — испепелила бы Саурона на месте: перед ее силой не устояли даже божества
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667