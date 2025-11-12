Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Валиде от наложницы отличат только фанаты «Великолепного века»: угадайте 5 героинь турдизи по рисункам от ИИ (тест)

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы