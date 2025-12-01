«Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10

Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке»

Зрители зря годами ждали 7 сезон «Пространства» от Amazon: он уже давно вышел, но только в другом формате

Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили

«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»

Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья

«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно

Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»