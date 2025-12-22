«Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года

Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена»

Тут и Гармаш, и Цыганов, и Пегова: вышел новый трейлер «Человека, который смеется» — теперь ждем не дождемся 2026 года

Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор

Бюджет этого культового ужастика составил сущие копейки (7 млн долларов), а фильм стал хитом во всем мире: правда, сейчас его смешно смотреть

«Балто» – один из самых жутких мультов 90-х, но его изначальный финал – сущий мрак: все-таки не обошлось без смертей

У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме

От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»

«Другая “Бригада”»: Netflix выкупил себе сериал с Серебряковым и оказался прав – ни единого плохого отзыва на IMDb (но россияне нос воротят)

Этот фильм вышел всего в 6 кинотеатрах — и уже ставит кассовые рекорды: такого ажиотажа не было со времен «Ла-Ла Ленда»