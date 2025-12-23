Меню
Киноафиша
Фильмы
Волчьи дети Амэ и Юки
Расписание сеансов Волчьи дети Амэ и Юки, 2012 в Москве
29 декабря 2025
Расписание сеансов Волчьи дети Амэ и Юки, 29 декабря 2025 в Москве
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
Москино Искра
Тимирязевская
2D
14:00
от 280 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
12:50
от 250 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
17:05
от 570 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
10:00
от 170 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
11:40
от 250 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
15:45
от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
13:50
от 330 ₽
