Фильмы
Летние войны
Расписание сеансов Летние войны, 2009 в Москве
18 августа 2025
Расписание сеансов Летние войны, 18 августа 2025 в Москве
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
14:45
от 470 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:20
от 1000 ₽
16:30
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
15:05
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:30
от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
13:10
от 550 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
13:40
от 510 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
13:00
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:25
от 600 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:10
от 380 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
11:00
от 500 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
14:30
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
17:00
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
18:30
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
20:40
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:50
от 1160 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
20:40
Москино Искра
Тимирязевская
2D, SUB
17:10
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:40
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
17:45
от 300 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
13:10
от 250 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
15:45
от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
12:30
от 230 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
11:25
от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
15:20
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:05
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
17:00
от 550 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
17:45
от 520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:10
от 330 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:05
от 390 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:10
14:20
19:40
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
16:15
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
13:40
от 500 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
16:35
от 500 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:10
от 470 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:25
от 440 ₽
