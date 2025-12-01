705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов

Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

«Включала фоном – залипла на ночь»: уникальный Sci-Fi в стиле «Звездных войн» от автора «Сверхов» в России смотрело 1,5 человека

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли