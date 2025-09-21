3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия

Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

Достойный преемник «Трассы» и «Хрустального»? Презентовали новый российский сериал — и критики его уже оценили

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)