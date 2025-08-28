В дом Уналов проникнет еще одна опасная женщина: в Сети появились новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»

Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»