Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных

Без драмы, истерик и семейных интриг: эти 4 легких турецких сериала идеальны для просмотра в последний месяц лета

Смахнем слезу ностальгии: эти 8 сериалов были невероятно популярны 10 лет назад — наравне с «Игрой престолов»

«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму