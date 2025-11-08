Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали

Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному

21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд

Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»

«Великий Гэтсби» обновится до версии 2.0: Netflix «вырвал» сценарий у конкурентов — и мгновенно сказал «да» новому фильму

Плохие новости для фанатов «Трассы»: второй сезон придется ждать еще очень долго