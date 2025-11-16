В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть»

Сколько женщин было у Ведьмака? Ответ, который удивляет даже фанатов Сапковского

Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

«Добро пожаловать в Дерри» уже круче «Очень странных дел»: шедевр Netflix получил замену, от которой стынет в жилах кровь

Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях

«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая

Amazon хуже Apple и Netflix? Эти 10 Sci-Fi сериалов с высоким рейтингом доказывают обратное (№7 - наш фаворит)

«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)