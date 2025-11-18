«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота»

Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате

3 лучших серии «Острых козырьков»: рейтинг этих финалов сезонов зашкаливает на IMDb

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Провалившаяся экранизация Стивена Кинга внезапно стала хитом стриминга спустя 20 лет — сам Кинг фильм до сих пор терпеть не может

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса

Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос

Человек пришельцу – волк: посмотрели «Бугонию» и тоже ничего не поняли? Объясняем гениальную комедию Йоргоса Лантимоса

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться