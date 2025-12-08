Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным

Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT

100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма»

Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент

98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале