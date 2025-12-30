Кто выжил и что дальше? Ответы на эти вопросы есть в последней сцене третьего «Аватара» — расшифровываем все детали

«Крякнуть, плюнуть и склеить скотч»: как 5 слов из «Смешариков» выдали родство Пина и Шкипера из «Мадагаскар»

Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой