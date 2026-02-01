Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории»

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого»

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)

Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан