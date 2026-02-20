23 февраля эту новинку НТВ не пропущу: будет всего 4 серии, однако анонс уже «цепляет» на 10/10 — можно увидеть игру сына Золотухина

Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом

Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте