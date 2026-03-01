А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла

Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»

Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»

8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)

«Первый отдел» вышел 6 лет назад: а вот как за 5 сезонов изменились Брагин, Шибанов и другие герои (фото)

Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы

Посмотреть не за день — преступление: 5 мини-сериалов с идеальным финалом — о войне, Шекспире и постапокалипсисе

«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)

Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»

«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе