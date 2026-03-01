Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Великая красота Расписание сеансов Великая красота, 2013 в Москве 15 марта 2026

Расписание сеансов Великая красота, 15 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Великая красота»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
15:45 от 2000 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»
Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»
8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)
«Первый отдел» вышел 6 лет назад: а вот как за 5 сезонов изменились Брагин, Шибанов и другие герои (фото)
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
Посмотреть не за день — преступление: 5 мини-сериалов с идеальным финалом — о войне, Шекспире и постапокалипсисе
«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)
Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше