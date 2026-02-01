На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте

«Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела»

Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили