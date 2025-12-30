Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису»

Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя

98% у зрителей и 99% у критиков на Rotten Tomatoes: а вы смотрели фильм, который Том Круз назвал лучшим хоррором последних лет?

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши