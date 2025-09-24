Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сад изящных слов Расписание сеансов Сад изящных слов, 2013 в Москве 24 сентября 2025

Расписание сеансов Сад изящных слов, 24 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 18 пт 19 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Сад изящных слов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:45 от 250 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Секрет похода Шурика и Нины: странная деталь в «Кавказской пленнице», которую почти 60 лет не замечают даже самые внимательные
Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно
Почему Нимфадора не любит свое имя? Все дело в его переводе
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться
«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские
«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х
«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной
В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)
«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше