Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы

Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»

Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком

«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор

«Могу пересказать по кадрам фильм…»: эти 5 военных драм СССР хвалят Бандерас и Спилберг – угадаете их по рецензиям?

Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк

Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками

В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»

Вин Дизель снялся в «5 элементе», а россияне и не заметили? Опровергаем самый популярный миф о шедевре Бессона

Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино