Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного

Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя