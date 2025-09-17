Меню
Фильмы
Ветер крепчает
Расписание сеансов Ветер крепчает, 2013 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Ветер крепчает, 17 сентября 2025 в Москве
Второй сезон закончился, но вопросов стало только больше: когда выйдет 3-й сезон «Уэнсдей»? Netflix успокоил фанатов
Это меняет все: кто отец Ксавье в «Уэнсдэй» и почему третий сезон может перевернуть сюжет
Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»
Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0
Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
