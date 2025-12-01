32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках

«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко)

Apple TV порадовал зрителей «Одной из многих» 2 раза за один день: финал покажут на 3 дня раньше, да и 2 сезон не за горами

Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)

5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме

Тест для внимательных любителей кино СССР: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых кинолент

Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)

Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером

От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать

В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»