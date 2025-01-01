Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ветер крепчает
Расписание сеансов Ветер крепчает, 2013 в Москве
5 января 2026
Расписание сеансов Ветер крепчает, 5 января 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Киноляпы
Вся информация о мультфильме
пт
2
вс
4
пн
5
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Ветер крепчает»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
11:30
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
В топ-25 российских сериалов эпохи вошли сразу 6 проектов компании «Среда»: есть и «Трасса», и «Нулевой пациент»
«Волшебный участок» выходит за рамки сериала: Okko готовит полный метр на 2026–2027 годы — вот что известно
Чиповская, Дибровы, Самойлова, а еще Лопес и Аффлек: 15 громких разводов 2025 года, о которых говорили везде — браки звезд сыпались один за другим
Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли
В 2025-м россияне чаще всего смотрели эти 12 фильмов: стали самыми кассовыми в прокате – из них всего 2 зарубежных
Раскрыть убийство или сойти с ума: индийский «клон» «Достать ножи» держит 100% на RT уже 5 лет – даже у фильмов про Блана рейтинги ниже
Комедия без юмора, хоррор без ужаса: новая «Анаконда» с Блэком – полный провал, и вот, кому она точно понравится
Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»
Сколько зарабатывали в СССР в перерасчете на сегодня: гонорар Штирлица из «17 мгновений весны» в 5500 – круто, но в рамках разумного
7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)
«Посмотрел целиком за три ночи»: Amazon приглянулся исторический хоррор из России — иностранцы считают сериал достойным топ-10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667