Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина

Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»

3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев

«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал

Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть