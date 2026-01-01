Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»

Брагин бы справился: почему стоит посмотреть детективную дораму «Искусство Сары» — захочется докопаться до истины

Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит: тут расписание новых серий до финала 27 марта и уникальное видео со съемок

Этот китайский детектив начался с пустого гроба, а закончился так, что я челюсть искал под столом: досмотрел и сразу включил заново

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого