Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности

В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд?

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный

«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги