Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)

Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы

В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»