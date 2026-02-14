«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей

Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград

У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы

«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»

Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

«Секретные материалы» вернутся на экраны – снимет создатель «Грешников»: а вот 3 похожих сериала, которые стоит глянуть в ожидании

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз