Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера»

В этом новом триллере от Юлии Снигирь у зрителей бегут мурашки: «Круче, чем в "Мастере и Маргарите"»

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами

Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника