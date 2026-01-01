Меню
2D
18:05
от 790 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:30
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
16:50
от 720 ₽
19:30
от 720 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
16:50
от 630 ₽
19:30
от 630 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:50
от 730 ₽
19:30
от 730 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
16:50
от 780 ₽
19:30
от 780 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:50
от 910 ₽
19:30
от 910 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:50
от 430 ₽
19:30
от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
16:50
от 760 ₽
19:30
от 760 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
