Фильмы
Левша
Расписание сеансов Левша, 2015 в Москве
27 января 2026
Расписание сеансов Левша, 27 января 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
2D
19:30
от 600 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
16:50
от 550 ₽
19:30
от 620 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
16:50
от 530 ₽
19:30
от 550 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:50
от 560 ₽
19:30
от 620 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
16:50
от 590 ₽
19:30
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:50
от 690 ₽
19:30
от 780 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:50
от 380 ₽
19:30
от 430 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
16:50
от 580 ₽
19:30
от 640 ₽
