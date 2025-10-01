Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Стражи Галактики. Часть 2
Расписание сеансов Стражи Галактики. Часть 2, 2017 в Москве
1 октября 2025
Расписание сеансов Стражи Галактики. Часть 2, 1 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Стражи Галактики. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
17:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой
97% критиков на Rotten Tomatoes говорят «да»: «Кубо. Легенда о самурае» — мультфильм, после которого даже взрослые теряют дар речи
Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 8 сериалов о расследованиях, которые сильнее раскрученных хитов Netflix и HBO
Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории
Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах
«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался
Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1
«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете
Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667