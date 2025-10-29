Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте

Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли

95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов

Шон Бин рассказал, как появился тот самый мем из «Властелина колец» — легендарной фразы не было в изначальном сценарии

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)

Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул

Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота

Про «Крепкий орешек» забудьте: этот кассовый король с Уиллисом оказался на $123 млн круче – вернется в кинотеатры России 18 декабря

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся