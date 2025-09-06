Сулейман распустил гарем ради Хюррем? Эта романтическая история оказалась ложью — историки знают, как было на самом деле

Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные

Вышла 2 августа и стала феноменом: почему дораму «Эсквайр» называют главным хитом 2025 года — на это есть 7 причин

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему