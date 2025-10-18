Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм

Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»

Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?

Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел

Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)