Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Женитьба Бальзаминова
Расписание сеансов Женитьба Бальзаминова, 1964 в Москве
24 ноября 2025
Расписание сеансов Женитьба Бальзаминова, 24 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
пн
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Женитьба Бальзаминова»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
15:10
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»
Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин
3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер
Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить
«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)
В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667