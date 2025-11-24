Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»

Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин

3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер

Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите