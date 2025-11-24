Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Женитьба Бальзаминова Расписание сеансов Женитьба Бальзаминова, 1964 в Москве 24 ноября 2025

Расписание сеансов Женитьба Бальзаминова, 24 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Женитьба Бальзаминова»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
15:10 от 350 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»
Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин
3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер
Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить
«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)
В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше