«Выход 8» сводит с ума и ломает реальность: 5 причин не пропустить главный хоррор августа-2025

4 сериала, которые получили в 2025 году 100% RT: в списке нет ни «Миротворца», ни «Уэнсдэй»

«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети

«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа

Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»